Правительство определило координатора по эвакуации граждан Украины из "очагов коронавируса" - нардеп

КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания определил Министерство инфраструктуры координатором по эвакуации граждан Украины из стран — “очагов коронавируса”. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, передает УНН.

“Мининфраструктуры определено координатором по эвакуации граждан Украины из очагов коронавируса”, — написал Гончаренко.

Кроме того, по его словам, Кабмин постановил, чтобы органы местного самоуправления во время карантина приостановили конкурсы на должности государственной службы и не объявляли новых конкурсов.

Парламентарий Гончаренко также сообщил, что правительство запретило на всех территориях АЭС и городов-спутников привлекать персонал с признаками респираторных заболеваний, ограничил проведение массовых мероприятий, въезд и выезд населения.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня призвал Кабинет министров Украины запретить железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, запретить работу метрополитенов.