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Президент официально предложил кандидатуру Венедиктовой на должность Генпрокурора

Президент официально предложил кандидатуру Венедиктовой на должность Генпрокурора

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктов, сообщает УНН.

Проект Постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность Генерального прокурора зарегистрирован в ВР 16 марта во номером 3227.

Как сообщал УНН, 17 марта ВР планирует собраться на внеочередное заседание на котором планирует рассмотреть, в первую очередь, защитные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, народные депутаты также сообщали о планах рассмотрения кадровых вопросов, в том числе и назначения Генпрокурора.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

После чего заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак стал исполняющим обязанности Генерального прокурора.

Источник: УНН
Теги: ВР, Верховная Рада, Украина, Генпрокурор, Президент, ВРУ, Владимир Зеленский
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