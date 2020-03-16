Президент официально предложил кандидатуру Венедиктовой на должность Генпрокурора

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктов, сообщает УНН.

Проект Постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность Генерального прокурора зарегистрирован в ВР 16 марта во номером 3227.

Как сообщал УНН, 17 марта ВР планирует собраться на внеочередное заседание на котором планирует рассмотреть, в первую очередь, защитные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, народные депутаты также сообщали о планах рассмотрения кадровых вопросов, в том числе и назначения Генпрокурора.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

После чего заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак стал исполняющим обязанности Генерального прокурора.