После заседания правительства Шмыгаль пошел на встречу с руководителями фракций и Президентом - нардеп

КИЕВ. 16 марта. УНН. После заседания Кабинета министров Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль отправился на встречу с руководителями фракций и Президентом Владимиром Зеленским. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, передает УНН.

“Кабмин закончился. Шмыгаль идет на встречу с руководителями фракций и Президентом”, — написал нардеп.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.