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Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса

Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости готов ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил Президент в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Пока мы не дошли до этой ситуации, но если ... это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение”, — заявил Зеленский.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, чрезвычайное положение, Коронавирус, Владимир Зеленский
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