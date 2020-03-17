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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении министра экономики

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении министра экономики

Игорь Петрашко

КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, сообщает УНН.

Проект постановления о назначении Петрашко И.Р. на должность Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины зарегистрирован в ВР 16 марта под номером 3226.

Как сообщал УНН, 17 марта ВР планирует собраться на внеочередное заседание на котором планирует рассмотреть, в первую очередь, защитные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, народные депутаты также сообщали о планах рассмотрения кадровых вопросов, в том числе и назначения Генпрокурора. Президент Зеленский уже официально внес в Раду постановление на этот пост — Ирину Венедиктову.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления о увольнении Алексея Гончарука с должности Премьер-министра Украины, тем самым поддержала отставку всего правительства. С этим правительством ушел и бывший глава ведомства Тимофей Милованов.

Позже стало известно, что Милованов отказался работать в новом правительстве.

Источник: УНН
Теги: Минэкономразвития, парламент, Денис Шмыгаль
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