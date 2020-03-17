Рада приняла законопроект о предотвращении коронавируса в Украине

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса. Соответствующее решение поддержали 344 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины имеет целью предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Законопроект предусматривает:

- проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках",

- стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги;

- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;

- контроль со стороны Кабинета министров Украины относительно цен на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такие нормы будут иметь временный характер.

Кроме того, законопроектом предусматривается введение ряда правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина:

- возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставление по их согласию отпуска;

- запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены);

- отнесение юридического факта введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

- продление сроков получения и предоставления административных и других услуг и другие.

Также законопроектом предусматривается административная ответственность за нарушение обсервации в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение людей - наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при короновирусе. В частности, штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. гривен.



