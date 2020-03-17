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Нардепы приняли законопроект о доступности лекарств

Нардепы приняли законопроект о доступности лекарств

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарств. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, предусматривает обеспечение возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением Закупочной организации.

Кроме того, законопроект имеет целью применение прозрачных закупочных процедур и экономию бюджетных средств, что позволит обеспечить пациентов Украины жизненно необходимыми, эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами и другими медицинскими товарами, а также выполнение взятых Украиной на себя международных обязательств.

Напомним, в январе нардепы приняли за основу законопроект о внесении изменений в законодательство по доступности лекарств.

Источник: УНН
Теги: ВР, лекарства
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