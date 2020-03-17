Рада изменила повестку дня сессии из-за карантина: заседаний не будет

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Соответствующее решение поддержали 359 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, нардепы внесли изменения в календарный план проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва, утвержденного постановлением ВРУ от 16 января 2020 года №462-IX, о работе ВРУ в марте - апреле 2020 года. Следовательно, предполагается следующее:

- неделя с 16 по 20 марта, 17,18,19,20 - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

- неделя с 23 по 27 марта - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

- неделю с 30 марта по 3 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Добавим, что согласно предварительной повестке дня, должно было быть две недели для работы в сессионном зале на пленарных заседаниях и одна неделя для работы с избирателями.

Напомним, Верховная Рада Украины продолжит свою работу в условиях эпидемии коронавируса и не будет идти на карантин.