ВР поручила Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины поручила председателю ВРУ Дмитрию Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня на внеочередном заседании парламента законопроекты и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение поддержали 360 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Поручить председателю ВРУ безотлагательно подписать принятые ВРУ акты и немедленно направить их Президенту Украины", - сказал первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

Так, парламентарии обязали Разумкова подписать все принятые сегодня законопроекты.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.



Кроме того, сегодня, 17 марта, нардепы приняли законопроект, направленный на повышение доступности лекарств.

А также законопроект, которым временно освобождаются операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость.



