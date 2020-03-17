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ВР поручила Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

ВР поручила Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины поручила председателю ВРУ Дмитрию Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня на внеочередном заседании парламента законопроекты и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение поддержали 360 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Поручить председателю ВРУ безотлагательно подписать принятые ВРУ акты и немедленно направить их Президенту Украины", - сказал первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

Так, парламентарии обязали Разумкова подписать все принятые сегодня законопроекты.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Кроме того, сегодня, 17 марта, нардепы приняли законопроект, направленный на повышение доступности лекарств.

А также законопроект, которым временно освобождаются операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, Коронавирус, Дмитрий Разумков
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