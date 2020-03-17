Виктор Чумак подал заявление об увольнении с должности заместителя Генпрокурора

КИЕВ. 17 марта. УНН. Заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак, который исполнял обязанности генпрокурора после увольнения Руслана Рябошапки, написал заявление об увольнении, сообщает УНН.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - написал Чумак, и разместил фото заявления, в котором просит освободить его от должности заместителя Генпрокурора и уволить из органов прокуратуры.

Заявление датировано 17 марта.

Как сообщал УНН, сегодня ВР назначила на должность Генпрокурора Ирину Венедиктову, которая до этого выполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

После чего заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак стал исполняющим обязанности Генерального прокурора.