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"Слуг народа" просят не покидать пределы Киева из-за возможных внеочередных заседаний

"Слуг народа" просят не покидать пределы Киева из-за возможных внеочередных заседаний

Александр Корниенко

КИЕВ. 17 марта. УНН. Членов фракции "Слуга народа" просят не покидать пределы Киева, чтобы в случае необходимости они могли собраться на внеочередное заседание для принятия решений, связанных с коронавирусом в Украине. Об этом заявил на брифинге глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа", на котором мы с депутатами обсуждаем, как мы будем работать. Скорее всего будет режим полного дежурство в городе. То есть, мы просим депутатов нашей фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законов по борьбе с эпидемией", - сказал Корниенко.

По его словам, такие законы сейчас продолжают разрабатывать в комитетах ВР.

Напомним, Верховная Рада Украины продолжит свою работу в условиях эпидемии коронавируса, и не будет идти на карантин.

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус, ВРУ, карантин, Слуга народа, Александр Корниенко
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