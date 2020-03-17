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Незаконные компенсации за жилье: еще двум экс-нардепам сообщено подозрение

Незаконные компенсации за жилье: еще двум экс-нардепам сообщено подозрение

КИЕВ. 17 марта. УНН. Двум бывшим народным депутатам Украины сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье. Каждый получил более 500 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, незаконно получившему компенсацию на расходы за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья", - сказано в сообщении.

Однако выяснилось, что народный избранник имеет в общей собственности квартиру в столице. Как следствие, из государственного бюджета депутат незаконно получил в качестве компенсации 543,9 тыс. гривен.

"Кроме того, прокурорами и детективами сообщено о подозрении и другому депутату, который получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств - в размере почти 543 тыс. гривен, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016-го - ноября 2018 года", - отмечается в сообщении.

Так, бывшим нардепам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, завершено расследование относительно незаконного получения компенсации за жилье народным депутатом Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрием Колесниковым.

Как сообщалось, Колесникову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Также, ВАКС определил размер залога екснардепу Колесникову.

Источник: УНН
Теги: жилье, НАБУ, САП, нардепы
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