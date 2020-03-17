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В Раде ищут возможность дистанционной работы парламента

В Раде ищут возможность дистанционной работы парламента

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Верховной Раде Украины ищут юридическую модель работы парламента в дистанционном режиме из-за эпидемии коронавируса в Украине. Об этом заявил журналистам в кулуарах Рады председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

“Мы сейчас разрабатываем законопреокт, который позволит в этом режиме удаленно управлять и работать. Такого не было, там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что должны быть собраны депутаты прямо в парламенте. Но учитывая такие обстоятельства, мы ищем юридическую модель, каким образом и на время исключительно по эпидемии и по вопросам о противодействии иметь возможность работать — будет ли это видеосвязь, будет видеголосование какое-то”, — сказал Арахамия.

Напомним, Верховная Рада Украины продолжит свою работу в условиях эпидемии коронавируса но не будет идти на карантин.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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