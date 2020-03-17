Правительство и бизнес подготовили меморандум касательно цен на медсредства в условиях эпидемии

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины и представители бизнеса подготовили для подписи меморандум, который будет определять цены и объемы медицинских средств в условиях эпидемии коронавируса. Об этом на внеочередном заседании ВРУ сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы провели вчера несколько встреч с представителями бизнеса. В том числе в Кабмине мы встретились с крупнейшими производителями индивидуальной защиты и медицинского оборудования в Украине, с ассоциациями с представителями сетей аптек и подготовились с ними к подписи меморандума, в котором отметили цены, объемы и условия совместной работы в условиях кризиса", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что в области было передано по 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и другие приборы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании Глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19.