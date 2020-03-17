РФ временно прекращает пропуск иностранцев на свою территорию

КИЕВ. 17 марта. УНН. Начиная с 00:00 18 марта 2020 года Россия временно прекращает пропуск на свою территорию иностранцев и лиц без гражданства, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, согласно постановлению правительства РФ ограничения временного въезда в их страну не касается аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обычные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Сегодня на украинско-российской границе функционирует 9 автомобильных пунктов пропуска: "Чугуновка", "Плетеневка", "Гоптовка" (Харьковская область), "Великая Писаревка", "Юнаковка", "Бачевск" (Сумская область), "Гремьяч", "Сеньковка" (Черниговская область), "Екатериновка" (Луганская область),

Пропуск пешеходов не производится.

Могут въехать в Украину: граждане Украины; лица, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей. (Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел).

Не могут въехать в Украину: граждане других стран и лица без гражданства.

Напомним, в посольстсво Украины за рубежом обратились более 3,6 тысяч украинцев, изъявивших желание вернуться домой.