Эпидемия коронавируса в Украине негативно повлияет на рост ВВП - НБУ

КИЕВ. 17 марта. УНН. Эпидемия коронавируса в Украине негативно повлияет на рост ВВП, но парламентарии приняли законопроекты, которые будут иметь положительный эффект на кризисные явления в экономике. Об этом заявил на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает корреспондент УНН.

"Влияние на рост ВВП и на нашу экономику будет больше отрицательный. Но в этом положительный эффект будут иметь те законодательные акты, которые проголосовала сегодня ВР относительно кризисных явлений в экономике", - подчеркнул Чурий.

По его словам, валютный рынок пока реагирует на кризисные ситуации и сегодня компании и физические лица начинают покупать иностранную валюту.

Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса.