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В НБУ заверили, что карантин не влияет на работу банковской системы

В НБУ заверили, что карантин не влияет на работу банковской системы

КИЕВ. 17 марта. УНН. Банковская система в Украине на период карантина будет работать в обычном режиме. Банковские отделения будут продолжать работать, однако, людей просят за возможности ограничить их посещение. Об этом заявила на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает кореспонент УНН.

“Банковская система сегодня работает в обычном режиме. Она абсолютно ликвидная, имеет достаточно капитала, имеет достаточно средств для того, чтобы обслуживать все операции, которые клиентам нужны. Единственное о чем мы сегодня говорим об ограничении, по возможности, посещение отделений”, — сказала Рожкова.

По ее словам, банковские отделения продолжают работать в обычном режиме. Однако, работа отделений течение дня может прерываться из-за того, что работникам нужно проводить мероприятия дезинфекции.

Напомним, в НБУ заявили, что эпидемия коронавируса в Украине негативно повлияет на рост ВВП, но парламентарии приняли законопроекты, которые будут иметь положительный эффект на кризисные явления в экономике.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина
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