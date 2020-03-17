Открыто производство из-за обысков дома у крымского татарина

КИЕВ. 17 марта. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту проведения незаконного обыска дома у крымского татарина в оккупированном Джанкое, в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Вчера, 16 марта 2020 года, прокуратура автономии и ГУНП в АР Крым и г. Севастополе начали уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконного обыска в домовладении граждан Украины в г. Джанкой на временно оккупированных территориях АР Крым и дальнейшего незаконного лишения воли указанного гражданина (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, после того, как дома у крымского татарина в оккупированном Джанкое, что в Крыму, провели обыски - его увезли в неизвестном направлении.