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Открыто производство из-за обысков дома у крымского татарина

Открыто производство из-за обысков дома у крымского татарина

КИЕВ. 17 марта. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту проведения незаконного обыска дома у крымского татарина в оккупированном Джанкое, в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Вчера, 16 марта 2020 года, прокуратура автономии и ГУНП в АР Крым и г. Севастополе начали уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконного обыска в домовладении граждан Украины в г. Джанкой на временно оккупированных территориях АР Крым и дальнейшего незаконного лишения воли указанного гражданина (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, после того, как дома у крымского татарина в оккупированном Джанкое, что в Крыму, провели обыски - его увезли в неизвестном направлении.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, обыск, крымские татары, ФСБ
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