Офис Генпрокурора попросил правительство разработать меры по противодействию коронавирусу в тюрьмах

КИЕВ. 17 марта. УНН. Офис Генерального прокурора обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и отметил необходимость разработать превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в местах несвободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.





"Офис Генерального прокурора обратился к премьер-министру и отметил необходимость разработать превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 среди лиц, к которым применены принудительные меры, связанные с ограничением свободы, а также персонала, контактирующего с ними. Вспышка опасной болезни в изолированной среде, осложненная процессом ее локализации, может привести к ее стремительному распространению и дальнейшему распространению", - говорится в сообщении.

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Утверждается, что речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, где сейчас содержится более 52 000 человек, но и изоляторах временного содержания Нацполиции, психиатрических учреждениях Минздрава, дисбатах и гауптвахтах Минобороны, школах и училищах социальной реабилитации Минобразования, а также пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы и тому подобное.

Так, особое внимание было акцентировано на том, что заключенные принимают участие в следственных действиях и судебных заседаниях, подлежат этапированию (конвоированию), имеют право на свидания, в том числе со стороной защиты, получения передач и тому подобное. Кроме того, нельзя исключать проявления группового неповиновения и акций протеста в местах несвободы.

Отдельно в письме отмечается целесообразность определения соответствующих изолированных мест с необходимым оборудованием и медицинскими средствами для отдельного размещения больных лиц такой категории, разработки безопасных маршрутов для пациентов и даже введение в рамках законодательства ограничительных мер в отношении посещения этих учреждений.

Напомним, Иран временно освободил около 85 тыс. заключенных, включая политзаключенных, на фоне вспышки коронавирусного заболевания в стране.



