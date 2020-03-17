Принятые сегодня в ВР законопроекты передали на подпись Зеленскому

КИЕВ. 17 марта. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал четыре законопроекта, которые сегодня были приняты парламентариями по предотвращению коронавируса. Законопроекты передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков срочно подписал принятые на внеочередном заседании парламента 17 марта законы Украины (зарегистрированные под №№ 3219, 3220, 2538 и 2539) по борьбе с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на территории Украины. Эти Законы уже переданы на подпись Президенту Украины, после чего они вступят в силу", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленное на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Кроме того, сегодня приняли законопроет, направленный на повышение доступности лекарств.

А также законопроект которым временно освобождаются операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость.