Зеленский объяснил, как действовать украинцам за рубежом, чтобы вернуться домой

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам за рубежом, которые хотят вернуться, зарегистрироваться в системе "Друг" и сообщить МИД страну пребывания и информацию о сути проблемы. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", передает УНН.

“Мы всех вас вернем, кого скорее, кого-то — чуть позже. Но вы все обязательно будете на Родине”, — заявил Зеленский.

Он отметил, что сегодня государство максимально способствует туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинцев из отдаленных уголков мира. Налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской республики, курортных островов азиатско-тихоокеанского региона северной и южной Америки.

“Относительно других граждан за рубежом, вам необходимо сделать несколько важных шагов: зарегистрируйтесь в системе „Друг“, там сообщите МИД страну, где находитесь сейчас и дайте как можно больше информации о сути проблемы в разделе „Комментарий к путешествию“. Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой”, - рассказал президент.

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Зеленский отметил, если зарегистрироваться не удалось — необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы находитесь. Это можно сделать по почте или по телефону горячей линии. Все контакты можно найти на страницах соответствующих учреждений или сайте МИД, раздел “посольства и консульства”; подраздел: “дипломатические учреждения”.

“После — ждите дальнейшие инструкции. В места наибольшего скопления наших граждан будут отправлены специальные рейсы, которые вернут вас домой”, - сообщил Президент.

Напомним, в Офисе Президента Украины состоялось совещание с участием министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по эвакуации украинцев, находящихся за рубежом.