Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии

КИЕВ. 18 марта. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 17 марта, обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных в Сирии в ходе военной операции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепе, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы уверены, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе своих военных операций, мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию и рассмотрим принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать ей помощь и положить конец насилию в Идлибе и в Сирии”, — приводятся слова Помпео на сайте Госдепа.

Напомним, в ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибе были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкая армия нанесла удары с земли и с воздуха по позициям сирийских правительственных сил. Анкара и НАТО обвинили Дамаск и возложили ответственность на Москву за то, что та не смогла остановить наступление сирийской армии в Идлибе.

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В начале марта на встрече в Москве президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана договорились об установлении нового перемирия в сирийской провинции Идлиб. Турция оставила за собой право отвечать на нападения сирийской армии.

Из-за боев в провинции Идлиб, продолжающиеся уже несколько месяцев, около миллиона ее жителей покинули свои дома и направились в сторону турецкой границы. В сложившейся ситуации Анкара заявила, что не сможет принять этих беженцев дополнительно к 3,6 млн сирийцев, которые уже находятся в лагерях на территории Турции. В конце февраля Эрдоган распорядился открыть границу с ЕС, тысячи беженцев собрались на границе с Грецией.