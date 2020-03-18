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Правительство планирует изменить порядок предоставления господдержки предпринимателям

Правительство планирует изменить порядок предоставления господдержки предпринимателям

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления об изменении порядка предоставления государственной поддержки предпринимателям, а также проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Так, чиновники планируют рассмотреть проекты постановлений об изменениях в порядке предоставления финансовой господдержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, а также о внесении изменений в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и об изменениях в порядке использования средств, предусмотренных в госбюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства.

Кроме того, планируется рассмотреть проекты распоряжений, в частности, о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета.

Также предполагается рассмотрение кадровых вопросов.

Напомним, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовит второй пакет законопроектов для экономической поддержки предпринимателей в условиях карантина, в частности, предусматривается кардинальное уменьшение арендной платы.

Источник: УНН
Теги: поддержка национального производителя, Кабмин, предприниматели
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