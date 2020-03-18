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Правительство выделит еще 70 млн грн на средства индивидуальной защиты

Правительство выделит еще 70 млн грн на средства индивидуальной защиты

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня выделит 70 млн грн на средства индивидуальной защиты и создаст стабилизационный фонд государства на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе выделили 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. Сейчас выделим еще 70 млн грн. Разрабатываем механизмы контроля. Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда государства", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство ведет переговоры с сетями аптек, супермаркетов, производителями медицинской продукции, дистрибьюторами, чтобы введенные меры вызывали у украинцев как можно меньший дискомфорт.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 18 марта планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления об изменении порядка предоставления государственной поддержки предпринимателям, а также проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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