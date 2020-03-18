Из Польши спецпоездами эвакуируют украинцев - Криклий

КИЕВ. 18 марта. УНН. Для эвакуации украинцев из Польши будут назначены специальные поезда Перемышль - Киев. Об этом сообщил глава Министерства инфрастуктуры Владислав Криклий в Telegram, передает УНН.

"Министерство и Укрзализныця работают над возвращением граждан. Сейчас планируем, как в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого предназначены спецпоезда Перемышль - Киев", - говорится в сообщении.

Также он сообщает, что все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры.

Напомним, Министерство инфраструктуры обсуждает организацию спецрейсов, с помощью которых будут возвращать украинцев из Чехии, Германии и Польши.

Как сообщалось, Укрзализныця начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение из-за карантина из-за коронавируса.