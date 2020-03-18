Регистрация | Вход |
USD: 27,06   EUR: 29,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 марта 2020 23:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Тренер Зеленского подчеркнул важность адекватных физических нагрузок во время карантина
Тренер Зеленского подчеркнул важность адекватных физических нагрузок во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6450
Версия для печати

Кулеба договорился с Сиярто о транзите украинцев с границ с Австрией и Хорватией

Кулеба договорился с Сиярто о транзите украинцев с границ с Австрией и Хорватией

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто по возвращению на Родину украинских граждан. Об этом Кулеба написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто "застряли" на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310", - написал министр.

Напомним, 174 гражданина Украины смогли вылететь "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Венгрия, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.