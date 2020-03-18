Кулеба договорился с Сиярто о транзите украинцев с границ с Австрией и Хорватией

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто по возвращению на Родину украинских граждан. Об этом Кулеба написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто "застряли" на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310", - написал министр.

Напомним, 174 гражданина Украины смогли вылететь "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены.