В комитете ВР отложили рассмотрение законопроекта по обучению на госязыке в учебных заведениях

КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики отложил принятие решения по проекту закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВРУ.

"Сегодня на своем заседании Комитет по гуманитарной и информационной политики рассмотрел законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" №2362. В ходе заседания члены Комитета заслушали по скайпу представителя Министерства образования, сообщила, что Министерство не поддерживает принятие законопроекта", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава комитета Александр Ткаченко объяснил, что рассмотрение законопроекта именно сейчас обусловлено тем, что начинается процесс подготовки к печати учебников. Также он предложил отложить принятие решения по законопроекту, обосновывая это необходимостью проведения дополнительных консультаций, в том числе, сколько будет стоить принятие такого закона для государственного бюджета.

"Члены комитета приняли решение отложить рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" для дополнительных консультаций. Вместе с тем, за решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу проголосовал лишь один член комитета", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН ранее, нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3084, в котором предлагают разрешить депутатам выступать в ВР на русском языке.