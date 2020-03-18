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В МИД отреагировали на предложение чиновника РФ "отменить санкции из-за коронавируса"

В МИД отреагировали на предложение чиновника РФ "отменить санкции из-за коронавируса"

КИЕВ. 18 марта. УНН. Санкции против РФ являются ответом международного сообщества на вопиющие нарушения Россией принципов международного права. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на вопрос относительно заявления Председателя комитета российского Совета федерации по международным делам Константина Косачева о санкций, передает УНН.

"Последние манипуляционные предложения российского чиновника К.Косачева "отменить санкции в связи с коронавирусом" ярко подтверждают, что действующие экономические ограничения против России в связи с агрессией против Украины ощутимо влияют на российскую экономику, несмотря на постоянные возражения Кремля. В который раз подчеркиваем, что санкции против РФ являются ответом международного сообщества на вопиющие нарушения Россией принципов международного права - неприкосновенности международно признанных границ, уважения суверенитета и территориальной целостности государств и, прежде всего, продолжающуюся агрессию России против Украины", - говорится в ответе пресс-секретаря.

По словам Зеленко, санкции являются ключевым инструментом обуздания государства-агрессора, и дальше не демонстрирует желания вернуться в русло международного права.

В МИД подчеркнули, что Россия имеет эффективный и быстрый путь избавиться от международного санкционного давления - это прекратить агрессию против Украины, прекратить оккупацию украинских земель, выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

"Мир действительно должен объединиться в борьбе с коронавирусом, однако такая борьба не должна быть поводом для игнорирования или безнаказанности продолжающейся агрессии России против Украины", - добавила дипломат.

Отметим, Косачев ранее высказал мнение, что международное сообщество должно отменить все взаимные санкции в связи с коронавирусом, падением цен на нефть и угрозой глобального экономического кризиса.

Как сообщал УНН, Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в оккупированный Крым.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, санкции, Украина
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