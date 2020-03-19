Результаты переговоров касательно финпомощи МВФ будут в ближайшие недели - Нацбанк

КИЕВ. 19 марта. УНН. Представители Нацбанка Украины во время совещания с 50 крупнейшими украинскими банками и ассоциациями обсудили вопросы переговоров с Международным Валютным фондом касательно новой программы и выделения дополнительных средств из-за коронавируса. Результаты переговоров будут известны в ближаешее недели, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ в Facebook.

“Вчера НБУ провел совещание с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциациями. Коротко и по существу, что обсудили: о МВФ, переговоры о новой программе расширенного финансирования ведутся. Также консультируемся о получении финансирования от МВФ, предусмотреного на поддержку экономик развивающихся стран и наиболее пострадавших от коронавируса. Результаты переговоров будут в ближайшие недели”, — отметили в Нацбанке.

Сообщается, что совещание проходило в формате конференц-звонка, следующая — за 10 дней.

Напомним, во время заседания Правительства Украины поздно вечером 16 марта, профильному министерству поручено подготовить письмо в Международный валютный фонд (МВФ) по вопросу предоставления финпомощи для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2.