Кабмин ввел в наблюдательный совет Нафтогаза американца Бенша

Киив. 19 марта. УНН. Кабинет министров Украины постановил избрать членом наблюдательного совета акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Роберта Бенша, как представителя государства. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 11 марта № 293-р, обнародованном на сайте правительства, передает УНН.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Роберта Бенша, как представителя государства", - говорится в сообщении.

Также распоряжением было уполномочено государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Черных Александра Александровича подписать гражданско-правовой договор с указанным членом наблюдательного совета.

"Отменить такое, как нереализованное распоряжение Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2020 года №79 "Некоторые вопросы наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится также в документе.

Заметим, в прошлом году мировые СМИ сообщали, что министр энергетики США Рик Перри предлагал советником в наблюдательный совет Нафтогаза управленца нефтяной отрасли Роберта Джозефа Бенша, который имеет сомнительную репутацию.

Напомним, Зеленский уволил Витренко с должности члена наблюдательного совета Укроборонпрома.