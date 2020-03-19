Кабмин ввел в наблюдательный совет Нафтогаза американца Бенша
Роберт Бенш
Киив. 19 марта. УНН. Кабинет министров Украины постановил избрать членом наблюдательного совета акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Роберта Бенша, как представителя государства. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 11 марта № 293-р, обнародованном на сайте правительства, передает УНН.
"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Роберта Бенша, как представителя государства", - говорится в сообщении.
Также распоряжением было уполномочено государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Черных Александра Александровича подписать гражданско-правовой договор с указанным членом наблюдательного совета.
"Отменить такое, как нереализованное распоряжение Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2020 года №79 "Некоторые вопросы наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится также в документе.
Заметим, в прошлом году мировые СМИ сообщали, что министр энергетики США Рик Перри предлагал советником в наблюдательный совет Нафтогаза управленца нефтяной отрасли Роберта Джозефа Бенша, который имеет сомнительную репутацию.
Напомним, Зеленский уволил Витренко с должности члена наблюдательного совета Укроборонпрома.