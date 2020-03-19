Новости: Политика
Четверг, 19 марта 2020, 15:13 • Валерия Гуржий • 94530
Нардеп Шахов сообщил, что коронавирусом инфицировалась его жена
Сергей Шахов
КИЕВ. 19 марта. УНН. Народный депутат Украины Сергей Шахов сообщил, что на коронавирус заболела его жена. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook, передает корреспондент УНН.
"Действительно, заболела моя жена, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела жена", - отметил он.
Как сообщалось в УНН, второй случай инфицирования коронавирусом зафиксировали у женщины, которая является членом семьи первой больного в Киевской области - нардепа ВР Сергея Шахова.
Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.
Источник: УНН