Нардеп Шахов сообщил, что коронавирусом инфицировалась его жена

КИЕВ. 19 марта. УНН. Народный депутат Украины Сергей Шахов сообщил, что на коронавирус заболела его жена. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Действительно, заболела моя жена, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела жена", - отметил он.

Как сообщалось в УНН, второй случай инфицирования коронавирусом зафиксировали у женщины, которая является членом семьи первой больного в Киевской области - нардепа ВР Сергея Шахова.

Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.