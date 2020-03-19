Комитет ВР одобрил нескольких кандидатов на должность судьи КСУ

КИЕВ. 19 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности признал соответствующими требованиям установленным законодательством, нескольких человек на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

Так, комитет рассмотрел вопрос о лицах, которые выразили намерение занять пост судьи Конституционного суда Украины и принял решение признать соответствующими требованиям установленными Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном суде Украины":

- Михаила Буроменского (выдвинут фракцией партии "Слуга народа"),

- Юрия Павленко (выдвинут фракцией партии "ОПЗЖ"),

- Ольгу Боднар-Петровскую (выдвинута фракцией политической партии "Батькивщина"),

- Николая Сирого (выдвинут фракцией политической партии "Европейская солидарность"),

- Наталью Денисенко (выдвинута фракцией партии "Голос").

"Документы этих лиц будут представлены Аппарату Верховной Рады для организации проведения специальных проверок", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, КСУ не отрицает возможность уменьшения зарплаты судьям, однако для этого должны быть основания.