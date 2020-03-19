Таран назвал потенциальное место для размещения базы ВМС ВСУ

КИЕВ. 19 марта. УНН. Бердянский порт и в дальнейшем рассматривается как потенциальное место для размещения базы ВМС ВС Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время рабочей поездки в Запорожскую область накануне, сообщили УНН в пресс-службе МОУ.

"Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что Бердянский порт и в дальнейшем рассматривается как потенциальное место для размещения базы ВМС, перспективы создания которой рассматриваются уже длительное время. Ее главной задачей должна стать гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем, военная база не будет мешать работе торгового порта и не снизит его мощностей", - указали в оборонном ведомстве.

Также указано, что во время визита министра в порт были обсуждены вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Напомним, Таран назвал "недостижимой целью" адаптацию ВСУ к стандартам НАТО в ближайшее время.