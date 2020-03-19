Винницкий губернатор поддержал инициативу Гройсмана по борьбе с коронавирусом

КИЕВ. 19 марта. УНН. По инициативе экс-премьера в Виннице на базе фонда “Подольская община” создан специальный фонд “СтопВирус”. Об этом Владислав Скальский сообщил во время брифинга в облгосадминистрации.

“Это отдельный счет и отдельная программа по финансовой поддержке благотворителей, которые хотят помогать, для эффективной реализации этого финансового ресурса”, — отметил председатель Винницкой облгосадминистрации.

Он пояснил, что цель нового спецфонда, созданного по инициативе Владимира Гройсмана — поддержка и распространение медицинских, профилактических и информационных мер противодействия распространению вируса Covid-19. Собранные средства направят на дополнительную закупку тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, медикаментов, масок и т.п. — для нужд города и области. Все расходы будут вести прозрачно.

Кроме того, Владислав Скальский предложил работникам ОГА и ее структурных подразделений, на добровольной основе присоединиться к наполнению этого фонда путем перечисления на его счет однодневного заработка.

Напомним, ранее инициативу экс-премьера создать в Виннице спецфонд “СтопВирус” для противодействия распространению COVID-19 поддержал и Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

Также Владимир Гройсман обратился к действующему премьер-министру Денису Шмыгалю с открытым письмом, в котором призвал правительство увеличить доступ людей к тестам, предотвратить необоснованную панику, обратиться к ЕС с просьбой включить Украину в планы Сообщества по борьбе с коронавирусом, финансово поддержать людей, вынужденно оказавшихся в неоплачиваемых отпусках, помнить о своих гражданах, живущих и работающих за рубежом.