ОАСК просят отменить временное закрытие государственных границ

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Окружной административный суд поступил иск об отмене распоряжения правительства о временном закрытии государственных границ до 3 апреля 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"К ОАСК поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения Правительства в части, касающейся временного с 17 марта по 3 апреля 2020 года закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о п.1. распоряжения КМУ от 14.03.2020 года № 287-р о временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, обнародован перечень пунктов пропуска через государственную границу, подлежащих временному закрытию.