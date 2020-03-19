Регистрация | Вход |
USD: 27,27 0,2119  EUR: 29,79 0,0665 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 марта 2020 21:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13020
Версия для печати

ОАСК просят отменить временное закрытие государственных границ

ОАСК просят отменить временное закрытие государственных границ

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Окружной административный суд поступил иск об отмене распоряжения правительства о временном закрытии государственных границ до 3 апреля 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"К ОАСК поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения Правительства в части, касающейся временного с 17 марта по 3 апреля 2020 года закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о п.1. распоряжения КМУ от 14.03.2020 года № 287-р о временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, обнародован перечень пунктов пропуска через государственную границу, подлежащих временному закрытию.

Источник: УНН
Теги: суд, граница, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.