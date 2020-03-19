Посольство России в Киеве формирует списки на эвакуацию россиян

КИЕВ. 19 марта. УНН. Посольство России в Украине сообщило в четверг о возможной организации эвакуации граждан РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства, передаёт УНН.

“Для формирования списков граждан Российской Федерации, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на Родину в связи с введенным властями Украины запретом на международное пассажирское сообщение просим сообщить в Консульский отдел Посольства России на Украине Ваши контактные данные по прилагаемой форме, которую необходимо направить в отсканированном виде на адрес электронной почты... В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан. В случае принятия такого решения Вы будете своевременно проинформированы”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве отметили, что граждане РФ могут проконсультироваться по вопросам возвращения в Россию по телефонам “горячей линии” Ростуризма.

Как сообщал УНН, в России за сутки общее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 52 — с 147 до 199.