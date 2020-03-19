Регистрация | Вход |
USD: 27,27 0,2119  EUR: 29,79 0,0665 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 марта 2020 21:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3645
Версия для печати

Геращенко рассказал, когда в правительстве заполнят вакантные должности

Геращенко рассказал, когда в правительстве заполнят вакантные должности

КИЕВ. 19 марта. УНН. В ближайшее время в правительстве будут заполнены все вакансии, которые сейчас свободны, только надо определиться с кандидатурами. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"В ближайшее время, насколько мне известно, все кадровые вакансии (в правительстве - ред.) будут заполнены. Проблем с голосами за это, как вы видите по примеру назначения генпрокурора или министра экономики, нет. Поэтому сейчас просто премьер-министру и Президенту в ВР надо определиться с кандидатурами", - сказал Геращенко.

Добавим, что в правительстве пока остаются вакантными должности министров культуры, энергетики, образования и науки.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по представлению о назначении от премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Антон Геращенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.