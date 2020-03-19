Геращенко рассказал, когда в правительстве заполнят вакантные должности

КИЕВ. 19 марта. УНН. В ближайшее время в правительстве будут заполнены все вакансии, которые сейчас свободны, только надо определиться с кандидатурами. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"В ближайшее время, насколько мне известно, все кадровые вакансии (в правительстве - ред.) будут заполнены. Проблем с голосами за это, как вы видите по примеру назначения генпрокурора или министра экономики, нет. Поэтому сейчас просто премьер-министру и Президенту в ВР надо определиться с кандидатурами", - сказал Геращенко.

Добавим, что в правительстве пока остаются вакантными должности министров культуры, энергетики, образования и науки.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по представлению о назначении от премьер-министра Дениса Шмыгаля.