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Минздрав планирует упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств

Минздрав планирует упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец планирует усиливать сотрудничество правительства и фармацевтических компаний, в частности упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Минздрава.

"Министр здравоохранения Илья Емец настроен усиливать сотрудничество правительства и фармацевтических компаний для борьбы с коронавирусом. В частности это касается упрощения процедуры регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции", - говорится в сообщении.

Так, об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец во время встречи в Минздраве с национальными производителями Украины.

Также как сообщили представители фармацевтических компаний в ходе встречи, сейчас в Украине законодательно заблокирована процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств, а именно эти средства являются одним из самых действенных шагов в противостоянии COVID-19.

"Нам очень важно разобраться с тем, почему в течение нескольких лет в Украине не принят закон, который поддерживает национального производителя. Потому что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, мы должны принимать все меры для защиты украинцев от инфекции. Нам нужны быстрые и действенные шаги", - заявил Емец.

Кроме того, как отметил Илья Емец, сотрудничество государства и фармацевтического бизнеса будет крайне важным в процессе реформирования системы здравоохранения Украины.

"Поскольку наша цель - введение государственного медицинского страхования, то нам важно думать о ресурсах наполнения страховой медицины не только из государственного бюджета, но и из других источников", - резюмировал Емец.

Напомним, Емец призвал разработать схему развозки врачей во время карантина.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, регистрация
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