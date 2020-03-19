МИД приветствовал решение ОБСЕ продлить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на следующий 12-месячный период, до 31 марта 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Отмечается, что государства - участники ОБСЕ даже в текущих сложных условиях согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии.

Благодаря указанному решению СММ сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, подтверждающих военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, подчеркнули в МИД.

"Исходим из необходимости обеспечения имплементации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате, в частности, усиление возможностей СММ использовать все возможности ее мандата от 21 марта 2014 года и иметь безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата" , говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

"Осуждаем тот факт, что шесть лет подряд Российская Федерация, грубо нарушая мандат СММ, отказывает миссии в доступе к временно оккупированного РФ Крымского полуострова. Требуем выполнить многочисленные резолюции международных организаций по обеспечению доступа СММ в Крым и прекратить кампанию по запугиванию наблюдателей миссии на временно оккупированных частях Донбасса ", отметили в ведомстве.

Ожидается, что СММ будет продолжать работу, направленную на содействие мирному урегулированию международного вооруженного конфликта, начала Российская Федерация против Украины, на основе принципов ОБСЕ и норм международного права с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

МИД призывает ОБСЕ усилить внимание к ситуации с милитаризацией Россией Крыма и продолжающимися ограничениями российской стороной свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которые имеют негативные социально-экономические последствия для соответствующих регионов Украины.

Напомним, ОБСЕ прекратила мониторинг в Карабахе из-за коронавируса.