Зеленский назначил глав семи РГА

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал распоряжения о назначении председателей семи райгосадминистраций в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Главы государства.

Так, Президент уволил предыдущих руководителей районов и назначил следующих:

Наталью Величко главой Глобинской районной государственной администрации Полтавской области;

Геннадия Хорошуна главой Зиньковской районной государственной администрации Полтавской области;

Татьяну Данильченко главой Чутовской районной государственной администрации Полтавской области;

Романа Сидоренко главой Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области;

Ивана Черкуна главой Решетиловской районной государственной администрации Полтавской области;

Татьяну Костенко главой Лохвицкой районной государственной администрации Полтавской области;

Павла Лугового главой Котелевской районной государственной администрации Полтавской области.

Как ранее сообщал УНН, Зеленский ввел Резникова в состав СНБО.



