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Зеленский назначил глав семи РГА

Зеленский назначил глав семи РГА

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал распоряжения о назначении председателей семи райгосадминистраций в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Главы государства.

Так, Президент уволил предыдущих руководителей районов и назначил следующих:

  • Наталью Величко главой Глобинской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Геннадия Хорошуна главой Зиньковской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Татьяну Данильченко главой Чутовской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Романа Сидоренко главой Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области;
  • Ивана Черкуна главой Решетиловской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Татьяну Костенко главой Лохвицкой районной государственной администрации Полтавской области;
  • Павла Лугового главой Котелевской районной государственной администрации Полтавской области.

Как ранее сообщал УНН, Зеленский ввел Резникова в состав СНБО.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область, РГА, Президент, Владимир Зеленский
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