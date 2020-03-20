Кулеба призвал мировое украинство противодействовать агрессии РФ и пандемии COVID-19

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с руководителями Всемирного Конгресса Украинцев противодействие коронавирусу и российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

"Украина и зарубежные украинцы составляют одно тело народа Украины, и во времена больших вызовов вооруженной агрессии РФ и пандемии коронавируса нужен новый уровень не только диалога, но и взаимодействия МИДа с Всемирным Конгрессом Украинцев, объединение усилий в противодействии двойной агрессии", - считает министр иностранных дел.

Такое убеждение он высказал в четверг, 19 марта, во время телефонного разговора с Президентом Всемирного Конгресса Украинских (СКУ) Павлом Гродом.

Министр отметил, что приоритеты СКУ, озвученные Павлом Гродом - защита Украины от российской агрессии, развитие экономически мощной Украины, которая движется евроатлантическим путем, а также развитие влиятельных и сознательных украинских общин - также являются приоритетами для него и всего МИДа Украины.

Кулеба обратился к проводникам зарубежного украинства с просьбой поддержать усилия МИДа с помощью гражданам Украины и их возвращению домой в условиях, когда из-за пандемии коронавируса прекращено регулярное транспортное сообщение. Он также попросил помощи СКУ в поиске и закупке медицинских препаратов и оборудования, необходимых в условиях противодействия распространению коронавируса. Министр передал СКУ соответствующее письмо нужд Украины.

Министр также отметил, что сейчас Украина находится в условиях двойной агрессии - вооруженного нападения России, которое продолжается, и пандемии коронавируса, которая только началась. Он призвал лидеров СКУ привлечь сеть украинства по всему миру, чтобы противодействовать попыткам РФ в условиях пандемии ослабить санкции по "гуманитарным соображениям", ведь они могут быть сняты только после того, как Россия свернет свою агрессию против нашего государства.

Собеседники согласились, что в нынешних условиях очень важно, чтобы украинцы внутри страны и за рубежом полагались на официальные источники информации. Они договорились содействовать распространению достоверной информации.

Как сообщалось в УНН, ранее в МИДе отреагировали на предложение чиновника РФ "отменить санкции из-за коронавируса".