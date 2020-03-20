За последние пять дней в Украину вернули более 50 тыс. граждан: сколько рейсов запланировано еще

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украину вернули более 50 тысяч граждан, запланировано еще 42 авиарейса, договорено о взаимной эвакуации с Канадой, а также транзитные коридоры и поезда с рядом европейских стран. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"За последние 5 дней мы вернули больше 50 тысяч украинцев. На сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тысяч украинцев. Вчера я разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев с Украины. Тех, кто в этом нуждается", - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что с Венгрией и Польшей договорились о транзитных коридорах, по которым украинцы смогут вернуться домой.

Также сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят в Украину около 3 тысяч граждан, а на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

Напомним, что на карантине за рубежом находятся 38 украинцев.