Борьба с коронавирусом: в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию, после обнаружения в регионе двух больных с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию. Решение приняли на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщили в ОГА.

На такие меры пошли, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии коронавируса в регионе, подчеркнул глава области Александр Бондаренко.

"Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться", - сказал он.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории Днепропетровской области, вызванной коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера.

Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Как отметили в ОГА, "после обследования у девяти жителей Днепропетровской области коронавируса не выявили".