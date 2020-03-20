Украинцам сообщили дату отправления эвакуационного поезда из Литвы и Латвии

КИЕВ. 20 марта. УНН. Отправка эвакуационного поезда Рига-Вильнюс-Минск-Киев состоится 22 марта. Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Латвии, передает УНН.

"Подтверждена дата отправки эвакуационного поезда Рига-Вильнюс-Минск-Киев - 22 марта 2020 года в 19:40 (время отправления ориентировочное). В настоящее время Укрзализныця с Латвийской железной дорогой согласовывают механизм продажи билетов на указанный поезд", - сообщили в посольстве.

Украинцев призвали следить за дальнейшими сообщениями Посольства по этому поводу в соцсетях.

"Предполагается, что этим же поездом будет осуществляться эвакуация граждан из Литвы (Вильнюс). Укрзализныця при определении квот на пассажироместа из Риги и из Вильнюса брала за основу списки лиц, которые состояли Посольствами Украины в Латвии и Литве на основе обращений граждан", - отметили дипломаты.

Напомним, в Украину уже вернули более 50 тысяч граждан, запланировано еще 42 авиарейса, договорились о взаимной эвакуации с Канадой, а также транзитных коридорах и поездах с рядом европейских стран.