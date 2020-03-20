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Зеленский уволил Лероса с должности советника

Зеленский уволил Лероса с должности советника

Гео Лерос

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Гео Лероса с должности советника Президента Украины. Соответствующий указ №100/2020 появился на сайте главы государства, передает УНН.

"Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Напомним, в июне 2019 года был опубликован указ Президента № 431/2019 о назначении советником Гео Лероса.

Источник: УНН
Теги: совет, увольнение, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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