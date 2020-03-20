Зеленский уволил Лероса с должности советника

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Гео Лероса с должности советника Президента Украины. Соответствующий указ №100/2020 появился на сайте главы государства, передает УНН.

"Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Напомним, в июне 2019 года был опубликован указ Президента № 431/2019 о назначении советником Гео Лероса.