Новости: Политика
Пятница, 20 марта 2020, 14:42 • Антонина Карташева • 4470
Зеленский уволил Лероса с должности советника
Гео Лерос
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Гео Лероса с должности советника Президента Украины. Соответствующий указ №100/2020 появился на сайте главы государства, передает УНН.
"Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.
Напомним, в июне 2019 года был опубликован указ Президента № 431/2019 о назначении советником Гео Лероса.
Источник: УНН
В тексте упоминаются