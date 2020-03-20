Кернес просит Кабмин частично восстановить работу метрополитена в Харькове

КИЕВ. 20 марта. УНН. Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 20 марта, подписал обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП "Харьковский метрополитен". Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, передает УНН.

В обращении сообщается, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50% от общего объема перевозок в городе.

"В течение 18-20 марта в результате закрытия перевозок метрополитеном и ограничений количества пассажиров в каждой единице подвижного состава наземного транспорта в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками, которая обусловлена перекрытием пассажирами транспортных магистралей, проявлениями вандализма к подвижному составу и физического насилия к его водителям, наложением штрафов на водителей за сверхнормативные нагрузки подвижного состава, что привело к многочисленным случаям отказа водителей от выполнения своих обязанностей и, как следствие, к транспортного коллапса в городе", - говорится в обращении.

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В связи с этим мэр просит пересмотреть решение Кабинета Министров Украины о прекращении работы Харьковского метрополитена и восстановить перевозки при организации ограниченного пропуска пассажиров на станции метро с помощью работников Национальной полиции и штатной охраны метрополитена.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее в УНН, в Харькове 22 подозрения на коронавирус.