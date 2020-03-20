В КСУ поступило представление от 56 нардепов о конституционности закона о среднем образовании

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Конституционный Суд поступило представление о конституционности отдельных положений Закона Украины "О среднем образовании". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный Суд Украины 19 марта поступило конституционное представление 56 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О среднем образовании" от 16 января 2020 № 463-ІХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей КУ и не согласуется с нормами международного права.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон "О среднем образовании", принятый Верховной Радой 16 января 2020.