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В КСУ поступило представление от 56 нардепов о конституционности закона о среднем образовании

В КСУ поступило представление от 56 нардепов о конституционности закона о среднем образовании

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Конституционный Суд поступило представление о конституционности отдельных положений Закона Украины "О среднем образовании". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный Суд Украины 19 марта поступило конституционное представление 56 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О среднем образовании" от 16 января 2020 № 463-ІХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей КУ и не согласуется с нормами международного права.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон "О среднем образовании", принятый Верховной Радой 16 января 2020.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, КСУ, закон
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