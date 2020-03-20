Глава СММ ОБСЕ высказался о продлении мандата миссии в Украине

КИЕВ. 20 марта. УНН. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик в пятницу поприветствовал продление срока действия мандата СММ еще на один год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Я благодарен принимающей стране, Украине, и государствам-участникам ОБСЕ за принятие этого консенсусного решения. Это является признаком неизменной поддержки деятельности Миссии по содействию уменьшения напряжения, обеспечения мира, стабильности и безопасности в Украине", - заявил посол Чевик.

Напомним, министерство иностранных дел Украины ранее приветствовало решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на следующий 12-месячный период, до 31 марта 2021 года.