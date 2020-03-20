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МИД будет собирать информацию о научных разработках по борьбе с коронавирусом

МИД будет собирать информацию о научных разработках по борьбе с коронавирусом

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство иностранных дел вводит постоянный мониторинг информации о новых научных разработках и лучших практик в сфере борьбы с коронавирусом по всему миру. Соответствующее поручение глава МИД Дмитрий Кулеба предоставил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины 20 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Преодоление пандемии коронавируса - глобальный вызов, ответ на который ищут по всему миру. В то время, когда в Украине появляются первые случаи заболевания, некоторые страны уже накопили практический опыт сдерживания эпидемии и эффективные подходы к их преодолению. Украина должна держать руку на пульсе научного и практического прогресса, чтобы как можно быстрее внедрять те, которые будут предотвращать распространение вируса и сохранять здоровье и жизнь наших граждан - как пациентов, так и врачей", - подчеркнул Кулеба.

Всю собранную информацию о новых подходах и практике диагностики, лечения, предупреждения распространения коронавируса за рубежом, зарубежные дипломатические учреждения Украины будут передавать в Министерство здравоохранения Украины, отмечают в МИД.

Как сообщал УНН, по состоянию на 15:00 пятницы, при содействии дипломатических служб в Украину из-за рубежа вернулось около 30 тыс. граждан.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина
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