Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях для борьбы с распространением COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях", - написал Шмыгаль.

По его словам, соответствующее решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

"Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - отметил Шмыгаль.

Как писал УНН, министр здравоохранения Илья Емец отметил, что вирус будет распространяться Украиной и самое трудное ждет украинцев впереди. Он призвал население соблюдать правила карантина и обращаться к врачам при симптомах болезни.